Twee verdachten opgepakt voor moord op 11-jarig meisje in Frankrijk

In het onderzoek naar de moord op een 11-jarig meisje nabij Parijs zijn twee verdachten aangehouden. Het zijn een man van 23 en een vrouw van 55, meldt het Franse Openbaar Ministerie.

De man wordt verdacht van de moord, de vrouw is aangehouden omdat ze de misdaad niet zou hebben gemeld. Volgens het Franse BFMTV gaat het om een moeder en zoon. De twee werden aangehouden in Rouen in de regio Normandië.

De man was bij de politie bekend vanwege kleine vergrijpen, schrijft Le Parisien. Hij zou dakloos zijn. Zaterdag werd al een koppel van in de twintig aangehouden, maar zij werden vrijgelaten toen bleek dat ze een alibi hadden.

Nooit thuis aangekomen

De 11-jarige Louise verdween vrijdag in Épinay-sur-Orge, ten zuiden van Parijs. Het meisje was na schooltijd naar huis gelopen, maar kwam daar nooit aan. De politie begon een grote zoekactie waarbij onder meer een helikopter, drone en speurhonden werden ingezet.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd het lichaam van het meisje in een bos aangetroffen, vlak bij de plek waar ze voor het laatst was gezien.

Uit de eerste autopsieresultaten blijkt dat het meisje is aangevallen met een scherp voorwerp, vermoedelijk een mes. Op het lichaam zijn wonden op vitale plaatsen gevonden. Van seksueel misbruik zou geen sprake zijn geweest.

Het bosgebied waar het meisje werd gevonden is gisteren door 120 agenten minutieus doorzocht. Een moordwapen werd niet gevonden. Wel zou vandaag in de omgeving de telefoon van het meisje zijn gevonden.