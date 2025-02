Kabinet wil verbod op vochtige doekjes

Het kabinet wil een verbod op vochtige doekjes die bijvoorbeeld worden gebruikt in het huishouden, voor vieze babybillen en op de wc. In de doekjes zit niet-afbreekbaar kunststof en dat leidt tot tientallen miljoenen euro's schade.

De doekjes worden vaak door het toilet gespoeld, maar vanwege het plastic erin lossen ze niet op. Er ontstaan proppen, waardoor ze de pompen van het riool verstoppen.

Volgens staatssecretaris Jansen van Milieu leidt het ontstoppen van het rioolsysteem jaarlijks tot een kostenpost van tussen de 22 en 55 miljoen euro. Hij schrijft dat in een Kamerbrief.

Verder belanden deze doekjes ook met enige regelmaat op straat of op het strand. Ook daar vergaan ze niet en moeten ze worden opgeraapt.

Steeds populairder

Staatssecretaris Jansen zegt dat de populariteit van de vochtige doekjes behoorlijk is toegenomen. "Ze hebben door hun gebruiksgemak in veel gevallen alternatieven als herbruikbare of papieren doekjes vervangen", weet hij.

In de brief maakt Jansen niet duidelijk op welke termijn hij een verbod wil invoeren. Eind vorig jaar drongen de waterschappen en de Stichting Rioned al aan op een Europees verbod op vochtige doekjes.