Jongen (12) uit Enschede verkracht door moeder, OM eist jarenlange celstraffen

Een 12-jarige jongen uit Enschede is in de zomer van 2023 meerdere keren door zijn eigen moeder verkracht. Dit gebeurde vermoedelijk in opdracht van zijn vader en werd steeds vastgelegd op beeld. Het Openbaar Ministerie eiste vandaag in de rechtszaal jarenlange celstraffen tegen de ouders van het slachtoffer. Het gaat om vluchtelingen uit Syrië.

Het misbruik kwam aan het licht toen de jongen aan een buurvrouw vroeg of zij de politie voor hem wilde bellen. Nadat hij de politie over zijn thuissituatie had verteld, werden zijn vader en moeder diezelfde dag nog aangehouden voor huiselijk geweld.

Op hun telefoons vond de politie acht filmpjes en elf foto's, waarop te zien is dat de moeder seks heeft met haar dan 12-jarige zoon. De vrouw bekende dat zij het was.

'Perverse vader'

Justitie gaat ervan uit dat de vader opdracht gaf voor de seks. Hij vertelde de moeder in chatgesprekken precies wat hij van haar verlangde. "De oudste zoon werd in de slaapkamer misbruikt door zijn eigen moeder. Dit alles voor het genot van de perverse seksuele voorkeuren van vader", zei de officier van justitie.

De moeder zei spijt te hebben van wat ze haar zoon heeft aangedaan en barstte in de rechtszaal meerdere keren in tranen uit. "Ik weet dat ik fouten heb gemaakt, dat geef ik toe. Maar het is allemaal tegen mijn wil in gebeurd", citeert de regionale omroep Oost.

Eerder gaf ze nog aan dat ze door haar man werd gedwongen tot seks, vandaag wees ze naar een "bende van Assyrische mannen". De rechter vroeg of de angst voor eerwraak iets met die tegenstrijdige verklaringen te maken had. "Ja, daar ben ik wel bang voor. Ik heb iets gedaan dat streng verboden is in onze cultuur. Wij zijn moslim, en wat er is gebeurd staat haaks op de islam."

Kinderporno

Volgens het OM is er echter geen bewijs dat andere mannen haar tot de handelingen aanzetten. Ook lijkt het er in de chatgesprekken niet op dat de moeder tegenstribbelde. "Uit de gesprekken blijkt juist dat ze het gezamenlijk doen." Ook zou de vrouw tijdens het misbruik steeds onder invloed zijn geweest van alcohol en cocaïne.

Behalve van plegen en medeplegen van verkrachting worden de ouders verdacht van het verspreiden van kinderporno. Daarnaast staat de vader terecht voor huiselijk geweld. Zo heeft hij de moeder volgens het OM een keer onder dwang kaal laten scheren en drukte hij sigarettenpeuken uit op haar huid. Ook zijn kinderen zaten onder de blauwe plekken.

Als het aan het OM ligt gaat de vader acht jaar de cel in, en de moeder zes jaar. "Thuis bij je ouders is normaal gesproken een plek waar je je veilig moet voelen. Dat was helaas voor deze kinderen helemaal anders. Ze zijn uit Syrië gevlucht voor een beter leven hier in Nederland, maar uiteindelijk werd hun leven hier een hel."

De rechtbank doet over een aantal weken uitspraak.