Animo voor alcoholslot: 'Effectieve maatregel tegen drank in verkeer'

Alcohol is een groeiend probleem in het verkeer, zegt Davidse. De laatste keer dat zij onderzoek deed naar verkeersdoden als gevolg van drank, was in 2015. Toen bleek dat 12 tot 23 procent van de verkeersdoden was te relateren aan alcohol. Dat kwam neer op 75 tot 140 doden in één jaar.

Die cijfers zijn al tien jaar oud. Maar het SWOV vermoedt dat het getal eerder groter dan kleiner is geworden. Want nieuwe steekproeven laten zien dat mensen steeds vaker met een slok op gaan rijden. Dat komt doordat de politie steeds minder controleert, denkt Davidse.

Steeds minder alcoholcontroles

"De politie vindt het niet meer prettig om een grote alcoholfuik neer te zetten, want het is dankzij social media zo bekend waar die staan. Wij zijn het daar niet helemaal mee eens. Want het helpt als mensen het gevoel hebben dat ze gecontroleerd kunnen worden."

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bevestigt dat het aantal alcoholfuiken afneemt. Voor corona waren dat er meer dan tweeduizend per jaar, maar tegenwoordig iets meer dan duizend. Een woordvoerder bevestigt dat de controles minder effectief zijn dankzij social media en benadrukt dat politiekorpsen "in grote mate" zelf bepalen of ze het middel wel of niet inzetten.