Weer een judocoach ruimt het veld: vrouwencoach Zijlstra vertrekt na desastreuze Spelen

Garmt Zijlstra is vertrokken bij de Nederlandse judobond. De Groninger is al de derde bondscoach die weg moet na de voor het Nederlandse judo desastreus verlopen Olympische Spelen van 2024.

Zijlstra was samen met Bas Meerveld de trainer van de vrouwenploeg en begeleidde Joanne van Lieshout eerder in 2024 nog naar de wereldtitel in de gewichtsklasse tot 63 kilogram.

In Parijs werd zij echter al in de eerste ronde uitgeschakeld, en ook de andere Nederlandse judoka's kwamen niet ver. Sterker nog: voor het eerst in veertig jaar behaalden de Nederlandse judoka's geen enkele medaille op de Olympische Spelen.

Nieuwe structuur

Er volgde een stevige evaluatie, waarna de een na de ander moest vertrekken. Beide mannencoaches Matthew Purssey en Jean-Paul Bell moesten het veld ruimen, net als directeur topsport Gijs Ronnes. Meerveld is wel nog in functie.

Anthonie Wurth is de interim-manager topsport en werkt aan een nieuw plan, waarmee de judobond haar topsportbeleid voor de komende jaren wil vormgeven. Onderdeel van dat nieuwe beleid is een andere inrichting en structuur van de coaching. De judobond wil het nieuwe topsportprogramma begin maart presenteren.