Djokovic plaatst zich ten koste van Zverev voor laatste vier ATP Finals

Novak Djokovic heeft ten koste van Alexander Zverev de halve eindstrijd van de ATP Finals in Londen bereikt. De Serviër zegevierde met 6-3, 7-6 (4) en werd tweede in zijn groep, achter Daniil Medvedev, tegen wie Djokovic het woensdag nog aflegde in twee sets.

Zverev had in de eerste set weinig in te brengen tegen de vijfvoudig toernooiwinnaar, die hij in 2018 in de finale van wat te boek staat als het officieus WK, nog verslagen had. De Duitser richtte zich daarna echter op, sloeg meer winners en zette Djokovic vaker onder druk in diens opslaggames.