PSV tegen Juventus op zoek naar resultaat: 'We zijn niet stabiel genoeg'

PSV-aanvoerder Luuk de Jong herinnert zich nog vooral de eerste helft van destijds. "Toen hadden we het moeilijk", zegt De Jong. Maar ook hij ziet wel verschillen. "Het gaat nu over twee wedstrijden. Dus hopelijk kunnen we vanuit hier met een goed resultaat naar Eindhoven."

Om dat resultaat te halen moeten spelers vooral niet bang zijn om fouten te maken, predikt Bosz. "Ik heb meer respect voor spelers die durven fouten te maken. Die worden morgen tegen Juventus ook weer gemaakt, maar we moeten niet te bang zijn."

Bosz sprak niet lang met Lang

Fouten of niet, de captain van PSV ziet vooral motivatie bij zijn teamgenoten: "We willen laten zien wat we kunnen." Daarbij hopen ze bij PSV op steun van de eigen aanhang. Die aanhang werd afgelopen weekend nog bekritiseerd door aanvaller Noa Lang, in woord en gebaar.

Peter Bosz heeft "niet lang" gesproken over die uitspraken. "Die gebaren waren niet verstandig, Die komen voort uit frustratie, die heb ik ook. Maar we moeten er ook niet zo'n groot ding van maken", aldus de oefenmeester, die Lang een goed en fijn mens noemde. Hij stelt dat PSV zowel Lang als het publiek keihard nodig heeft om tot goede resultaten te komen.