Scheidsrechter bewusteloos geslagen op voetbalveld in Veldhoven

Een scheidsrechter is zaterdag bewusteloos geslagen op een voetbalveld in Veldhoven. Het gebeurde tijdens de wedstrijd tussen het vierde elftal van SV Rood-Wit uit Veldhoven en het derde elftal van SV De Braak uit Helmond.

Al vanaf de aftrap was de sfeer grimmig, schrijft de politie vandaag op Instagram. Kort voor het einde van de wedstrijd sloeg de vlam in de pan.

"Enkele personen gingen verhaal halen bij de scheidsrechter", aldus de politie. De arbiter werd daarbij zodanig mishandeld dat hij buiten bewustzijn raakte en "flink letsel" opliep, meldt Omroep Brabant..

Het is niet bekend hoe het nu met de scheidsrechter gaat. De politie is op zoek naar getuigen. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.