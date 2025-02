Eerste bewoners aangekomen in nieuw asielzoekerscentrum Holten

De eerste bewoners van het nieuwe asielzoekerscentrum in Holten zijn aangekomen. Het gaat om een groep van dertig statushouders, die op korte termijn in de regio komen wonen. De rechtbank in Den Haag besloot zaterdag in een kort geding dat de statushouders hier vanaf vandaag opgenomen mochten worden, ondanks bezwaren en zorgen van omwonenden en de gemeente Rijssen-Holten.

Er ontstond onenigheid tussen de gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over het woord "onherroepelijk". De gemeente stelde dat de vergunning voor het asielzoekerscentrum pas onherroepelijk zou zijn zodra de lopende bezwaarprocedures van omwonenden behandeld zouden zijn. Maar die procedures kunnen jaren duren. Daarop wilde COA niet wachten vanwege de drukte bij andere locaties.

De partijen besloten naar de rechtbank te stappen om de gemaakte afspraken te laten toetsen door een rechter. Die stelde het COA afgelopen weekend vanwege "zwaarwegend maatschappelijk belang" in het gelijk. De gemeente zal de locatie, een voormalig vakantiepark, voor tien jaar aan het COA verhuren. Na vijf jaar wordt bekeken of alle partijen zich aan de afspraken houden. Zo niet, dan kan de huurovereenkomst eerder worden ontbonden.

Bouwen aan vertrouwen

De eerste groep bestaat uit statushouders afkomstig van verschillende opvangcentra in Nederland. "Zij komen op termijn in de regio te wonen. Dan is het praktisch dat ze al in de omgeving zijn, bijvoorbeeld om in te burgeren of om al aan het werk te kunnen", legt het COA uit. In totaal komen er 225 mensen op de locatie in Holten te wonen.

In het belang van die inwoners gaf de rechter aan beide partijen ook een advies mee: bouw aan vertrouwen in de buurt. De gemeente en het COA zeggen daar nu samen in op te trekken. "Zaterdag heeft het COA ons direct gevraagd samen te werken", zegt wethouder Bart Tijhof tegen de regionale omroep Oost. "Die kans grijpen we met beide handen aan, want een goede samenwerking is nodig voor een goed functionerend azc."

"We gaan contactmomenten plannen en de buurtbewoners zo veel mogelijk in alles meenemen. Zodat mensen kunnen aangeven wat goed en wat niet goed gaat", aldus een woordvoerder van het COA. Het COA denkt, op basis van opgedane ervaringen elders in het land, dat het samenwerken met de gemeente en buurtbewoners gaat goedkomen. "We investeren in de relatie met de omgeving. Dat gaat op heel veel locaties goed en dat verwacht ik hier ook."