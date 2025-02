Lerares steekt 8-jarige leerling dood op school in Zuid-Korea

Op een basisschool in de Zuid-Koreaanse stad Daejeon is een 8-jarige leerling doodgestoken door een lerares. De vrouw heeft bekend.

Het meisje was op de naschoolse opvang in de school. Daarna had ze een andere les, maar toen ze daar niet kwam opdagen sloegen haar ouders alarm.

De politie vond het kind en de vrouw in het schoolgebouw. Het meisje had steekwonden en was bewusteloos. Ze overleed later in het ziekenhuis.

Zichzelf gestoken

Ook de lerares had steekwonden, aan haar arm en nek. Voordat ze daaraan werd geopereerd, bekende ze aan de politie dat zij het meisje had gestoken. Haar eigen steekwonden heeft ze zichzelf waarschijnlijk toegebracht nadat ze het meisje had gestoken, zegt de politie van Daejeon. De medische toestand van de lerares is stabiel.

Over de toedracht van de steekpartij is nog weinig bekend. Koreaanse media melden dat de vrouw langere tijd niet had gewerkt vanwege een depressie. Ze was eind vorig jaar weer aan het werk gegaan. De school is morgen gesloten.