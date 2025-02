Uitslag sc Heerenveen-Fortuna (2-2) definitief ondanks 'twaalfmansituatie'

De eredivisiewedstrijd tussen sc Heerenveen en Fortuna Sittard is definitief geëindigd in een 2-2-gelijkspel. Dat meldt de KNVB. Bij het duel op 1 februari speelde Fortuna korte tijd met twaalf spelers na een fout bij het wisselen.

"Conclusie is dat de onjuiste administratieve/organisatorische beslissing van de arbitrage niet van doorslaggevende invloed is geweest op de definitieve uitslag van de wedstrijd. Daarom is besloten dat de wedstrijd gespeeld is en is geëindigd in een 2-2- gelijkspel", aldus het competitiebestuur betaald voetbal, dat de situatie heeft beoordeeld.

Robin van Persie was behoorlijk boos na afloop van de wedstrijd. "Twaalf tegen elf. Ik wist niet dat dat mocht, maar blijkbaar kan het gewoon", mopperde de trainer van Heerenveen. "Dit is een fout, daar kun je met je hoofd niet bij."