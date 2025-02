Duits stel krijgt levenslang voor moord op Oekraïners om baby

Een Duits stel heeft levenslang gekregen voor de moord op een Oekraïense vluchtelinge en haar moeder. Ze brachten de twee om het leven om een baby te kunnen stelen.

De verdachten uit de buurt van Heidelberg, een 43-jarige man en zijn 45-jarige echtgenote, bekenden vorige maand aan het begin van hun proces schuld. Ze hadden al meerdere kinderen, maar zeiden graag nog een dochter te willen. Na meerdere miskramen en vruchtbaarheidsbehandelingen besloten ze een baby te ontvoeren.

Eind 2023 zocht de vrouw via Telegram contact met Oekraïense vluchtelingen. Ze bood een 27-jarige zwangere vluchtelinge hulp aan bij het vertalen van documenten rond de aanstaande geboorte van haar dochter. De Oekraïense verbleef samen met haar moeder in een vluchtelingenopvang.

Rubberen hamer

Kort na de geboorte van de baby lokte het stel de 27-jarige vrouw en haar 51-jarige moeder in de val. Ze mengden een verdovend middel door hun drankjes, namen hen mee in hun auto en vermoordden hen. De man verklaarde dat hij de twee vrouwen had doodgeslagen met een rubberen hamer.

Na enkele dagen werd het lichaam van de 27-jarige door een voorbijganger ontdekt aan de oever van de Rijn. Op 13 maart werd het Duitse stel gearresteerd. De vijf weken oude baby werd ongedeerd bij hen gevonden.

De twee hebben berouw getoond. De vrouw sprak van een "enorme vergissing". Ze zijn behalve voor moord ook voor ontvoering van een minderjarige veroordeeld.

Het OM, maar ook de verdediging, hadden om de levenslange straf gevraagd. De rechtbank stelde ook de bijzondere ernst van het misdrijf vast, wat betekent dat vervroegde vrijlating na vijftien jaar vrijwel uitgesloten is. Tegen het vonnis kan nog beroep worden aangetekend.

De baby, inmiddels een jaar oud, woont bij een zus van haar gedode moeder in Oekraïne. Het veroordeelde echtpaar wil de familie in totaal 30.000 euro smartengeld en schadevergoeding betalen.