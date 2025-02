Meeste landen laten deadline voor ambitieuzere klimaatdoelen stilletjes passeren

"Veel landen zijn ook afwachtend, willen bijvoorbeeld eerst zien wat de politiek van Trump voor ze gaat betekenen", zegt klimaatfinancieringsexpert Pieter Pauw van de TU Eindhoven. "Dat geldt ook voor de EU. Er is net een nieuwe Commissie. Ik kan me ook voorstellen dat ze meer tijd voor afstemming nodig hebben."

Eurocommissaris Hoekstra laat aan de NOS weten dat de Europese Commissie "ruim voor" de klimaattop in Brazilië in november met een plan komt. "De acties en de intenties van de EU zijn duidelijk. We zullen een leidende stem blijven voor internationale klimaatactie", meldt zijn team.

Hoekstra benadrukt dat het Europese klimaatdoel voor 2030 al ambitieus was. Uit het nieuwe doel, voor 2040 ditmaal, zal volgens Hoekstra ook het Europese klimaatdoel voor 2035 zijn af te leiden.

Maar, waarschuwt Pauw, als Hoekstra de klimaatambities wil waarmaken, is haast geboden. "Iedereen wacht nu ook op wat de Europese Unie gaat doen. Als ze andere landen willen motiveren om meer te doen, kunnen ze beter zo snel mogelijk alsnog met hun doel komen. Dat moet dan binnen enkele weken of maanden gebeuren, niet pas in augustus, want dan is van die voortrekkersrol geen sprake meer."

China en India

Ook China zal Brussel ongetwijfeld nauwlettend in de gaten houden. Het land laat vandaag enkel weten dat er "op den duur" een nieuw klimaatplan wordt gepubliceerd. India komt eveneens met de aankondiging dat er nu geen klimaatdoel wordt ingeleverd. Ook dat is geen verrassing: India is diep teleurgesteld over de uitkomst van de afgelopen klimaattop in Bakoe, waar India op veel meer geld voor klimaatfinanciering had gehoopt.

"India zit een speciale positie", legt klimaatfinancieringsexpert Pauw uit. "Gemeten naar totale emissies per jaar, is India de op twee na grootste uitstoter ter wereld. Anderzijds wonen honderden miljoenen mensen onder de armoedegrens. India had graag aanspraak gemaakt op klimaatfinanciering en had dus graag in Bakoe een hoger doel voor financiering gezien."

Onder de landen die wel op tijd hun doel hebben ingediend, zijn naast de VS (in 2035 61 tot 66 procent minder uitstoot dan in 2005) ook het Verenigd Koninkrijk (81 procent minder uitstoot), Zwitserland (65 procent minder uitstoot) en Brazilië (59 tot 67 procent minder uitstoot). Zeker Brazilië kon als organisator van de klimaattop eind dit jaar niet achterblijven.

Uitstel

De VN lijkt ruimte te zien voor uitstel, ongetwijfeld daartoe genoopt door het totale gebrek aan animo. VN-klimaatgezant Simon Stiell suggereerde dat landen later dit jaar met hun doelen komen. "Iets meer tijd nemen om er zeker van te zijn dat deze plannen eersteklas zijn, is logisch", zei hij.

Of de landen dan op zijn minst voor september hun doel willen indienen, was zijn oproep aan de vele deadlinemissers. Dan kan in ieder geval nog voor de top in november worden beoordeeld of de plannen de opwarming überhaupt in de buurt houden van de afspraken in het Parijsakkoord.