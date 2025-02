Pakkans voor bellen en appen achter het stuur gaat omhoog

Automobilisten hebben binnenkort een grotere kans om te worden geflitst voor bellen of appen achter het stuur. Het Openbaar Ministerie heeft vijftig speciale flitsapparaten aangeschaft die vanaf april in het hele land worden ingezet.

Deze zogenoemde focusflitsers kunnen detecteren of iemand een smartphone vasthoudt. Volgens het OM wordt de pakkans daardoor fors verhoogd, omdat de camera's 24 uur per dag zonder toezicht op een traject kunnen controleren.

Vorig jaar werden er 160.000 boetes uitgeschreven voor het gebruik van de smartphone in de auto. Hoofdofficier Liesbeth Schuijer van het Openbaar Ministerie: "Ik verwacht dat het aantal fors omhoog zal gaan. Want we zien dat deze overtreding echt heel vaak wordt begaan."

Dodelijke ongelukken

Volgens het OM blijkt uit onderzoek dat driekwart van de automobilisten wel eens zijn telefoon gebruikt achter het stuur. Afleiding door de smartphone is een van de drie belangrijkste oorzaken van dodelijke ongelukken. De andere twee zijn te hard rijden en rijden onder invloed. Rijden met de telefoon in de hand is sinds 2019 verboden.

Vanmiddag werd het eerste flitsapparaat op een persmoment door minister Van Weel van Justitie en Veiligheid geïnstalleerd. De komende weken wordt de flitser nog getest en naar verwachting worden er vanaf april ook daadwerkelijk boetes uitgedeeld.

430 euro

Er werden bij de aanpak van appen en bellen in het verkeer al wel flitscamera's ingezet, maar die moeten worden bediend door een agent. Ook rijdt de politie zo nu en dan rond met een touringcar van waaruit agenten kunnen zien of iemand z'n telefoon vasthoudt.

De foto's die met de nieuwe flitsapparaten worden gemaakt, worden automatisch doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau van het OM. Daar checkt een medewerker of iemand echt een overtreding heeft begaan, waarna de boete van 430 euro wordt verstuurd.