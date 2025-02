Hoge pieken en diepe dalen: de ruim zeven maanden van Priske bij Feyenoord

Toen Feyenoord anderhalve week later door het ijs zakte tegen NEC (1-1) werd er openlijk getwijfeld aan het huwelijk tussen Priske en Feyenoord. Van het voetbal dat de Rotterdammers jaren onder Slot speelden, was weinig meer over.

Opleving

De waslijst aan blessures, een systeemwissel, de boodschap dat Feyenoord door een gebrek aan fitheid slechts korte periodes intensief kon trainen. Het hielp het imago van Priske niet. Ook de huddle, het groepsgesprek op het veld waarmee hij eenheid wilde uitstralen, viel niet goed bij de achterban en werd onder druk van supporters en media afgeschaft.

Maar Priske was wel wat gewend. Bij Sparta Praag begon hij ook matig en hij wist hoe snel het kon kantelen. En het kantelde. In een opmerkelijke uitwedstrijd tegen Girona had Feyenoord het geluk eens aan de zijde (2-3).