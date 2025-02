Man aangehouden om miljoenenfraude met EU-subsidies

In Roemenië is een man opgepakt vanwege grootschalige fraude met Europese subsidies. Hij wordt gezien als leider van een groep die de EU voor ruim 100 miljoen heeft opgelicht.

De man, een Italiaan, werd dinsdag opgepakt op het vliegveld van Boekarest. Hij probeerde te vluchten uit Roemenië, zegt het Europees Openbaar Ministerie.

Uit onderzoek blijkt dat de groep systematisch fraude pleegde met EU-financiering. Ook zouden de leden banden hebben met de maffia.

De groep schreef in op Europese aanbestedingen voor de aanleg en renovatie van waterleidingen en riolering. Dat deden ze via twee Italiaanse bedrijven, die zich opstelden als partners of ondersteuners van Roemeense bedrijven. Een van de Italiaanse bedrijven was via de Italiaanse anti-maffiawet al uitgesloten van alle overheidsbijdragen.

Valse contracten

Bij de aanbestedingen verstrekte de groep valse documenten, zoals balansen met een veel grotere jaaromzet dan in werkelijkheid was behaald. Ook presenteerde ze valse contracten van andere opdrachten om hun ervaring aan te tonen. In de praktijk bleek dat de Italiaanse bedrijven niets bijdroegen aan de projecten zelf, maar dat Roemeense bedrijven al het werk uitvoerden.

Ze deden mee aan achttien aanbestedingen, en wonnen er acht. Daarmee haalden ze meer dan 100 miljoen euro binnen.

De aangehouden leider zit voorlopig vast. Twee andere leden van de groep zijn onder gerechtelijk toezicht geplaatst.