President Iohannis van Roemenië treedt af

De Roemeense president Iohannis heeft zijn vertrek aangekondigd. In het parlement dreigt een motie van rechts-populistische partijen te worden aangenomen, waarin op zijn vertrek wordt aangedrongen. Een onbekend aantal parlementsleden van coalitiepartijen is van plan voor te stemmen.

Iohannis wil dat niet afwachten. "Om Roemenië een crisis te besparen treed ik af", zei hij in een verklaring. Volgens het Duitse persbureau DPA moet op een gedwongen aftreden een referendum volgen. Dat zou Iohannis hebben voorkomen door zelf op te stappen.

Iohannis noemde het stemmen over de motie een zinloze actie, omdat hij na de presidentsverkiezingen in mei sowieso zou vertrekken. Roemenië is lid van de EU en de NAVO. "Geen van onze partners zal begrijpen waarom Roemenië zijn president wegstuurt als de campagne voor het kiezen van een nieuwe president al is begonnen", zei Iohannis. "Iedereen verliest, niemand wint er iets mee."

Volgens DPA dreigden parlementsleden van de coalitie voor het aftreden van de impopulaire president te stemmen, omdat zijn aanblijven de kansen van de eigen kandidaten bij de verkiezingen zou verkleinen.

Ongeldige uitslag

Iohannis zat in zijn tweede ambtstermijn. Die liep in december af, maar werd verlengd omdat het constitutioneel hof de presidentsverkiezingen die in november waren gehouden ongeldig verklaarde.

Volkomen onverwacht waren die gewonnen door de pro-Russische kandidaat Calin Georgescu. Later bleek dat filmpjes van Georgescu op sociale media massaal waren gepromoot door Rusland. Het hof noemde dat land niet, maar zei dat kandidaten geen gelijke kansen hebben gehad.

Iohannis legt woensdag zijn taken neer. Senaatsvoorzitter Bolojan neemt voorlopig een beperkt aantal presidentiële taken over.