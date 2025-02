Rotterdamse haven krimpt, gemeente en provincie slaan alarm bij kabinet

Het gaat niet goed met de Rotterdamse haven. De industrie in de haven krimpt al bijna twintig maanden en daarom slaan de gemeente en de provincie Zuid-Holland groot alarm. "Het kabinet moet dit voorjaar ingrijpen", schrijven ze in een brief aan het kabinet.

De Rotterdamse haven heeft de naam "de motor van de Nederlandse economie" te zijn, maar die motor hapert nu er grote veranderingen voor de deur staan. Zo is volgens de briefschrijvers een derde van alle duurzame projecten vertraagd door capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet, ligt de ontwikkeling van een waterstofnetwerk voor een groot deel stil en kunnen bedrijven niet meer op tegen buitenlandse concurrenten.

"Het is vijf over twaalf, er zijn nu maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat Nederland en de haven van Rotterdam tot de koplopers van de industriële landen blijven behoren", zeggen de Rotterdamse wethouder Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) en gedeputeerde Arne Weverling (VVD) van Zuid-Holland in de brief.

De poorten sluiten

De industrie in de Rotterdamse haven bestaat voor een groot deel uit raffinaderijen, chemische fabrieken en biobrandstoffabrieken. "Hier worden spullen gemaakt die we allemaal dagelijks gebruiken, van medicijnen en matrassen tot cement", zegt Weverling. Volgens hem vertrekken bedrijven uit Rotterdam als er niks gebeurt. "België is heel dichtbij, Duitsland ook."

Het is in nationaal én Europees belang om iets te doen, vult Simons aan. "Zo niet, dan zal de werkgelegenheid afnemen. Aan het eind van de dag zullen de poorten hier sluiten. We gaan onze welvaart verliezen en ons welzijn." Volgens de twee bestuurders wordt de industrie in andere landen meer (financieel) ondersteund en zijn allerlei regels in Nederland strenger.

Ze willen dat het kabinet bij de voorjaarsnota met een plan voor de haven komt dat te vergelijken is met het 'Project Beethoven', dat eerder voor de regio Eindhoven werd gemaakt om techbedrijven als ASML daar te behouden. Ze stellen dat Rotterdam in 2050 de meest duurzame haven ter wereld zou kunnen zijn, maar dat die ambitie uit zicht raakt vanwege het ontbreken van stevig overheidsbeleid.