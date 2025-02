Feyenoord ontslaat trainer Priske wegens 'slechte resultaten en gebrek aan chemie'

Zwaar teleurstellend

"Het is voor alle partijen zwaar teleurstellend dat we tot dit besluit hebben moeten komen", vertelt algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese. "Hoewel Feyenoord met Brian zeker in de Champions League aansprekende resultaten heeft geboekt, is het de afgelopen maanden allemaal veel te wisselvallig en zien we helaas te weinig structurele vooruitgang."

De positie van Priske stond al langer onder druk. Voor het Champions League-duel met Bayern München werd er al veelvuldig gespeculeerd over een aanstaand ontslag van de trainer, maar na onverwachte 3-0 zege op de Duitse grootmacht mocht hij nog even blijven zitten.

Direct daarna volgden echter drie pijnlijke nederlagen. In Lille ging Feyenoord met 6-1 onderuit in de Champions League, in de KNVB-beker werd de Rotterdamse club uitgeschakeld door PSV en in de eredivisie verloor Feyenoord van Ajax.

Laatste wedstrijd

Zaterdag werd nog wel een 3-0 zege op Sparta geboekt. Dat was de laatste wedstrijd met Priske aan het roer. Feyenoord staat teleurstellend vijfde in de eredivisie.

"Als professional en als mens heb ik Brian nog altijd hoog zitten", vervolgt Te Kloese. "Soms moet je echter concluderen dat het ondanks ieders goede bedoelingen en intenties niet werkt, en er op een gegeven moment binnen alle geledingen niet genoeg draagvlak meer is om door te gaan."

Woensdag speelt Feyenoord de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen AC Milan in de tussenronde, waar het probeert de achtste finales te halen.