Transnistrië wijst EU-hulp af, maar krijgt gas via Hongaars bedrijf en lening Rusland

Correspondent Midden- en Oost-Europa Christiaan Paauwe

"Transnistrië is altijd aangestuurd en overeind gehouden door Rusland. Het was daarom opvallend dat Moskou niet op tijd een oplossing had gevonden om gas op een andere manier in de regio te krijgen, zeker aangezien Oekraïne lang van te voren had aangekondigd geen nieuw doorvoercontract met Rusland te willen tekenen vanwege de grootschalige invasie.

Analisten vermoedden dat Rusland de boel mogelijk bewust uit de hand liet lopen. Door de gascrisis zaten tienduizenden huishoudens in Transnistrië zonder stroom. Ook verdubbelden de energieprijzen in de rest van Moldavië. Dat heeft de druk opgevoerd op de pro-Europese regering van het land.

Even leek het erop dat de Moldavische regering samen met de EU toenadering kon zoeken tot Transnistrië. Door te helpen met gas, zouden ze het gebiedje kunnen losweken uit de Russische invloedsfeer. Maar Moskou is daar toch voor gaan liggen en heeft een alternatieve route gevonden. Daarmee lijkt de crisis voorlopig afgewend."