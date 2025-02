Zeker 51 doden na busongeluk in Guatemala

Bij een busongeluk in Guatamala zijn 51 doden gevallen. Ook is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. In de intercitybus zaten 75 mensen.

De bus viel vanaf een brug in een ravijn. Het ongeluk gebeurde in de vroege ochtend aan de rand van Guatemala-Stad, de hoofdstad van het land.

Brandweerteams proberen lichamen van de passagiers te vinden. Op beelden van de brandweer op X is te zien dat de bus deels onderwater ligt. Het is niet duidelijk of er ook buitenlanders in de bus zaten.