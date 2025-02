Scheidsrechters weer teruggefloten: twee rode kaarten geseponeerd

De KNVB heeft twee rode kaarten van afgelopen weekend geseponeerd. Zowel Bas Kuipers (FC Twente) en Thijmen Blokzijl (FC Groningen) wordt daardoor niet geschorst.

In beide gevallen heeft de aanklager - een oud-officier van justitie die namens de KNVB het betaald voetbal volgt - besloten dat de rode kaarten onterecht waren uitgedeeld. Groningen won met een man minder van NEC (2-1), maar de tien man van FC Twente konden hun voorsprong op SC Heerenveen niet vasthouden (3-3) en verspeelden punten.

Kuipers moest namens Twente al in de 35ste minuut het veld verlaten nadat hij op een voet van Heerenveen-aanvaller Alireza Jahanbakhsh was gaan staan. Arbiter Jeroen Manschot trok zonder twijfelen een rode kaart.

VAR-beslissing

Blokzijl kreeg op zijn beurt na een uur een rode kaart omdat hij NEC-speler Sami Ouaissa neerhaalde. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof liet aanvankelijk doorspelen, maar VAR Ingmar Oostrom greep in en riep de arbiter naar het scherm. Na het bekijken van de beelden gaf hij Blokzijl toch een directe rode kaart.

FC Groningen meldt op de clubwebsite dat de kaart is ingetrokken omdat er "niet voldoende en reglementair bewezen kan worden dat er sprake was van een duidelijke scoringskans".

Komend weekend speelt Twente in de eredivisie thuis tegen RKC Waalwijk, Groningen speelt in Tilburg uit tegen Willem II.

Meer blunders

De laatste maanden komen de scheidsrechters vaker in opspraak na arbitrale fouten. Een bekend voorbeeld is het onterecht afgekeurde doelpunt van PEC Zwolle tegen RKC Waalwijk. De goal werd afgekeurd vanwege buitenspel bij een kortgenomen corner, maar bij een hoekschop geldt de buitenspelregel helemaal niet.

Een ander veelbesproken moment vond plaats in Friesland. In de wedstrijd tegen sc Heerenveen speelde Fortuna Sittard in de slotfase korte tijd met twaalf spelers. De fout werd na een seconde of twintig hersteld en vlak daarna maakte Fortuna de 2-2.