10/2 in Nieuwsuur: Kritiek op asielplannen • Keert het alcoholslot terug? • De populariteit van Eefje de Visser

Raad van State kritisch over asielwetten Faber

De Raad van State adviseert minister Faber (PVV) van Asiel om twee wetsvoorstellen voor strenger asielbeleid niet in deze vorm in te dienen bij de Tweede Kamer. Het adviesorgaan zegt dat niet aannemelijk wordt gemaakt dat de maatregelen zullen bijdragen aan het beperken van de instroom of een efficiëntere asielprocedure. De Raad van State voorziet ook problemen in de uitvoering van de wetten.

