9,5 jaar cel voor steekincident bij fanzone EK-voetbal in Stuttgart

De 26-jarige dader van een steekincident in de Duitse stad Stuttgart is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9,5 jaar voor pogingen tot moord en doodslag. Het incident vond in juni plaats in de officiële fanzone tijdens de openbare vertoning van de EK-wedstrijd tussen Tsjechië en Turkije aan de Schlossplatz, het grootste plein van de stad.

Niemand kwam om het leven, maar meerdere mensen raakten gewond, van wie er een in kritieke toestand verkeerde. Het doel van de dader was om "zo veel mogelijk mensen aan te vallen en te doden", zei hij.

Turkije

De regionale rechtbank van Stuttgart oordeelde dat de verdachte van Syrische afkomst schuldig is aan drie gevallen van poging tot moord en drie gevallen van poging tot doodslag. Uit haat tegen Turkije stak hij met een mes opzettelijk mensen neer die Turkse truien, sjaals en de vlag van het land droegen, zo oordeelde de rechter.

Het Openbaar Ministerie had dertien jaar gevangenisstraf geëist voor zes pogingen tot moord. De advocaat van de verdachte betoogde dat zijn cliënt in een psychose verkeerde. De man kan nog in hoger beroep gaan tegen het vonnis.