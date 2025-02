Waterstofgas vrijgekomen bij aluminiumfabriek Utrecht

Bij aluminiumfabriek Nedal in Utrecht is waterstofgas vrijgekomen. Het bedrijf aan de Groenewoudsedijk is ontruimd en de 119 medewerkers zijn opgevangen bij een bedrijf in de buurt. Waterstofgas is niet giftig, maar wel licht ontvlambaar en explosief.

De aluminiumfabriek ligt tussen de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht zijn er vanwege de gunstige wind geen gevolgen voor omwonenden. Daarom is er geen oproep gedaan om ramen en deuren te sluiten.

De brandweer had de omgeving van het bedrijf afgezet, maar heeft die rond 13.45 uur weer vrijgegeven.

De gevolgen zijn vooral merkbaar in het bedrijf zelf. Daar heeft de brandweer het bedrijfsproces stilgelegd om de bedrijfshal te ventileren. Ook de ambulancedienst en de politie zijn aanwezig bij de fabriek. Vier mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel.

Volgens RTV Utrecht produceert en verkoopt Nedal aluminium profielen en lichtmasten en worden producten geleverd aan de autobranche en transportsector.