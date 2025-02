Zeker 51 schapen dood in Fries weiland in twee dagen, vermoedelijk wolfaanval

In een weiland bij het Friese dorp Nieuwehorne zijn afgelopen nacht meerdere schapen gedood. Enkele schapen werden dood aangetroffen en nog eens elf anderen waren er zo slecht aan toe dat een dierenarts ze heeft moeten laten inslapen, zegt de schapenhouder tegen Omrop Fryslân.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er schapen van de eigenaar zijn gedood. Gisterochtend werden er in het weiland ook al tientallen schapen dood aangetroffen. Volgens de schapenhouder ging het toen in totaal om veertig dieren, waarvan er veertien van hem waren.

De boer vermoedt dat alle schapen zijn aangevallen door een of meerdere wolven. "Het was een slagveld, de ravage is enorm", zegt hij.

Een onderzoeker van BIJ12 heeft DNA afgenomen en moet vaststellen of de schapen daadwerkelijk zijn gedood door een wolf. De resultaten van dat onderzoek worden begin mei verwacht.

DNA-onderzoek

De schapenhouder heeft geen antiwolvenraster, en ziet daar ook geen mogelijkheden toe. "Als ze mij moeten verplichten om wolfwerende afrastering te plaatsen, dan is het voor mij einde oefening. Dat houd ik financieel ook niet vol."

Dierenarts Jaap Baerveldt was vanochtend ter plaatse om te kijken welke dieren nog te redden waren. Volgens hem gaat het "zeer waarschijnlijk" om een wolvenaanval. "We weten het natuurlijk nog niet zeker, maar het lijkt er heel duidelijk op", zegt hij tegen de omroep.

"Helaas is het vaak beter om de meeste schapen die gebeten zijn te euthanaseren", zegt hij. "Als ze eenmaal zijn gebeten, lopen ze kans dat ze later infecties krijgen en dan gaan ze alsnog dood."

Baerveldt ziet dat hij en zijn collega's steeds vaker moeten komen voor een vermoedelijke wolvenaanval. "Zeker hier in de Tjongervallei komt het steeds vaker voor."

'Groot leed voor de schapenhouders'

Burgemeester Fokkens van Heerenveen, waar Nieuwhorne onder valt, noemt de situatie in het dorp dramatisch. "Het is groot leed voor de schapenhouders die zo hun beesten aantreffen in het land en vreselijk voor de dieren die gedood of aangevreten zijn".

Volgens de burgemeester zijn de bewoners van het dorp bezorgd. Mensen durven niet meer hun hond uit te laten in het bos en kinderen vinden het eng om naar school te fietsen, zegt hij.

In de Friese politiek is een meerderheid voor een stevige aanpak van de wolf. Ook burgemeester Fokkens pleit voor het terugdringen van de wolf. "In deze regio past de wolf niet. De wolf lijkt te wennen aan de aanwezigheid van de mens en dat is een bedreiging voor de veiligheid. Samen met de provincie willen we meer mogelijkheden krijgen om de wolf te weren of te verjagen."