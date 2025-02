PVV, VVD en BBB willen ondanks negatief advies snel verder met asielwetten

Coalitiepartijen PVV, BBB en VVD zien, ondanks het negatieve advies van de Raad van State, geen reden om de asielwetten niet snel naar de Tweede Kamer te sturen. Zij benadrukken dat het kabinet zo snel mogelijk aan de slag moet.

Volgens Tweede Kamerlid Queeny Rajkowski (VVD) is het nu aan de minister om naar de adviezen te kijken en de wetten beter te onderbouwen. "We weten dat het tweestatusstelsel zeker gaat werken', zegt Rajkowski daarover. "Het gaat ervoor zorgen dat Nederland minder aantrekkelijk is dan andere westerse landen."

De Raad van State zet bij dat stelsel juist vraagtekens. Het adviesorgaan schrijft dat voor asielzoekers het nationale beleid "een beperkte rol" speelt bij de keuze voor een land. Het is dan ook niet duidelijk of de wetten echt zullen helpen de asielinstroom te beperken.

Voor BBB is dat advies ook geen reden om de asielwetten te herzien. "Als we het nog niet gedaan hebben, kunnen we ook nog niet aannemelijk maken dat dit gaat werken", reageert BBB-Kamerlid Henk Vermeer. "Niets doen is nog verder vastlopen, dus dat is wat ons betreft geen optie."

"Advies is slechts een advies"

De PVV blijft ook bij het standpunt dat de asielwetten snel moeten worden ingevoerd. "De adviezen van de Raad van State veranderen daar niets aan", zegt PVV-leider Geert Wilders. "Gelukkig is een advies slechts een advies."

Coalitiepartij NSC heeft nog geen reactie gegeven. Die partij zei eerder te hechten aan goed bestuur en zorgvuldige wetten die uitvoerbaar zijn, inclusief de nieuwe asielwetgeving.

De Raad van State oordeelt nu dus dat de twee asielwetten niet in de huidige vorm moeten worden ingediend bij de Tweede Kamer, vanwege problemen met de uitvoerbaarheid. Ook noem het de voorbereiding van de wetsvoorstellen "onzorgvuldig".