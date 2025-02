Ron Brandsteder geroemd als tv-maker: 'Wist met lach groepen aan zich te binden'

Ook Joop van den Ende en zijn vrouw Janine benadrukken zijn lach: "Hij had ongelooflijk veel humor en kon onbedaarlijk lachen".

"Het was een feest met hem te werken. Ron was zoveel meer dan alleen een tv-presentator. Hij was een vastberaden maker, die bij elke redactievergadering nauw betrokken was en over elk detail meepraatte. Dat maakte zijn programma's persoonlijk en dat voelde de kijker door de televisie heen."

RTL noemt Brandsteder "een van de meest iconische presentatoren". Hij presenteerde daar onder meer Wie Ben ik?, Rons Honeymoonquiz en Dancing with the Stars. "Ron was niet alleen een geweldige presentator, maar ook een warm en innemend persoon. Hij stond altijd klaar voor een goed gesprek en een lach."

'Veel te vroeg is overleden'

Patty Brard schrijft op Instagram dat Brandsteder "helaas veel te vroeg is overleden". "Ik wens zijn gezin, familie, vrienden en dierbaren heel veel sterkte en 'remember the good times'." Brard en Brandsteder trouwden in 1979 en gingen een jaar later uit elkaar.

Omroep Max-baas Jan Slagter noemt Brandsteder een icoon. "Ron Brandsteder heeft enorm veel gedaan en betekend voor de Nederlandse televisie. Hij komt uit de tijd dat miljoenen mensen tv keken en thuis bleven om een programma te kunnen zien", vervolgt Slagter. "Ik zal me Ron vooral herinneren als een goedlachse, ontzettend aardige en vriendelijke man."

Brandsteder stapte in 2010 over naar de omroep, en maakte daar onder meer het nostalgische programma Wie van de drie. Omroep Max zendt later deze week een eerbetoon uit. Wanneer dat gaat zijn wordt later bekendgemaakt.