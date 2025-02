Schoolgebouwen in de knel: stijgende kosten remmen broodnodige nieuwbouw

Het Nederlandse onderwijs kampt met verouderde gebouwen en heeft een groeiende behoefte aan renovatie en nieuwbouw. Maar door stijgende bouwkosten en een tekort aan geld worden juist steeds minder nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd, blijkt uit een analyse van vakblad Cobouw.

Eerder werd nog gedacht dat er 730 miljoen euro nodig was om alle achterstanden weg te werken. Mede door de inflatie is dat opgelopen tot 1,2 miljard, volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Schoolgebouwen verouderen snel en voldoen niet aan de hedendaagse normen voor duurzaamheid, gezondheid en energie-efficiëntie.

Verouderde schoolgebouwen

Volgens Gerhard Jacobs van adviesbureau HEVO kunnen veel schoolgebouwen ouder dan veertig jaar niet meer voldoen aan de eisen van luchtzuiverheid en energieverbruik. "Als je vandaag een school zou bouwen, zou je luchtzuiverheid, ventilatie en andere moderne eisen moeten implementeren, maar deze worden vaak niet nageleefd in oudere schoolgebouwen," zegt Jacobs.

Hij wijst erop dat er grote verschillen zijn tussen schoolgebouwen. Sommige leerlingen zitten in gebouwen van meer dan zestig jaar oud. "Op een koude dag zoals vandaag, krijgen leerlingen in verouderde gebouwen het advies om een extra trui aan te trekken, simpelweg omdat de isolatie van het gebouw niet meer voldoet," vertelt hij.

Uit een onderzoek van HEVO uit 2021 kwam naar voren dat bijna de helft van de schoolgebouwen ouder is dan veertig jaar, recenter onderzoek is er niet. Het aantal gebouwen dat ouder is dan veertig jaar stijgt nog altijd.

Te weinig vergunningen

De urgentie is groot, maar er worden veel te weinig nieuwe schoolgebouwen gebouwd. Er zouden jaarlijks zo'n driehonderd bouwvergunningen afgegeven moeten worden, maar het zijn er maar zo'n honderd. "Zelfs als er voldoende middelen zouden zijn, is het moeilijk om de snelheid van renovaties bij te houden", zegt Jacobs. "Dit komt deels door een gebrek aan mankracht, maar het probleem begint bij geld."

De achterstand in schoolhuisvesting blijft oplopen. Naast de HEVO pleit ook de VNG voor extra overheidsinvesteringen. Eind november hebben ze opnieuw een oproep gedaan aan het kabinet.