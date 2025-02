Tata Steel bezorgd om staalheffingen Trump: 'Bereiden ons voor op alle mogelijke scenario's'

Als Donald Trump zijn plannen voor importheffingen op staal en aluminium doorzet, zal Tata Steel daardoor geraakt worden. Daarvoor waarschuwt de staalfabrikant uit Velsen. In een schriftelijke reactie zegt Tata zich op "alle mogelijke scenario's" voor te bereiden.

De Amerikaanse president dreigt om vandaag importheffingen van 25 procent op alle staal- en aluminiumimporten in de Verenigde Staten af te kondigen. Verdere details gaf hij nog niet prijs.

"Importheffingen hebben altijd impact op onze verkopen in het buitenland," waarschuwt Tata Steel, dat in Indiase handen is. De Verenigde Staten is belangrijk voor Tata. Van alle staal die Tata in Nederland maakt, gaat 12 procent naar de Verenigde Staten.

Tata zegt in nauw contact te staan de Amerikaanse Kamer van Koophandel, de Nederlandse ambassade en vertegenwoordigers van de Europese Unie in de Verenigde Staten

Doorbelasten

Geïmporteerd staal zal in Amerika duurder worden als Trump zijn plannen doorzet, verwacht Martijn Schippers die als douane-expert verbonden is aan advieskantoor EY en de Erasmus Universiteit. "De VS importeert wel meer staal uit Canada, China en de Verenigde Arabische Emiraten, maar Tata wordt natuurlijk ook geraakt."

"Veel Amerikaanse bedrijven worden hier niet beter van. Denk bijvoorbeeld aan autoproducenten die staal van buiten de VS nodig hebben," zegt Schippers. "Die krijgen te maken met hogere kosten en zullen het mogelijk doorbereken aan de Amerikanen."

Het is nog maar de vraag wat de Amerikaanse president echt gaat doen. "Je ziet dat hij wil dreigen met tarieven voor extra inkomsten aan de grens, maar vaak zit er ook een ander doel achter," zegt de douane-expert. "Trump gebruikt dit soort dreigementen ook als instrument om andere concessies af te dwingen."

Daarbij verwijst Schippers naar Trumps eerste termijn, toen hij ook met importheffingen op staal kwam. Europa reageerde toen met heffingen op typisch Amerikaanse producten zoals spijkerbroeken en whisky. Later weer werden de onderlinge heffingen weer afgebouwd.

Uitzondering

Ook Tata benadrukt dat in de vorige ambtsperiode van Trump de impact van de heffing op staal uiteindelijk meeviel. De schade viel mee omdat er voor specifieke, hoogwaardige staalproducten die Amerika niet goed kon missen uitzonderingen werden gemaakt.

"Wij leveren in de VS staal voor batterijen voor elektrische auto's, hoogwaardig verpakkingsstaal en andere geavanceerde en bijzondere staalsoorten die allemaal op dagelijkse basis gebruikt en verwerkt worden in de VS," laat Tata weten. Het is niet duidelijk of die uitzondering nu ook weer wordt gemaakt.

Theo Henrar, voorzitter van de industrievereniging FME, spreekt van een déjà-vu. Henrar was directeur bij Tata Steel Nederland in 2018, tijdens de vorige staalheffingen onder Trump. "Dat was niet fijn om te horen", blikt hij terug. "Als je een langdurige relatie hebt met Amerikaanse bedrijven, wat ga je dan doen? Die zeiden: 'jullie staal is zo speciaal, ship me Dutch steel'. Onze klanten zijn toen Congresleden gaan bellen."

Uitzondering

Uiteindelijk verviel de heffing voor Nederlands staal, nadat een uitzondering werd gemaakt voor hoogwaardig staal. Hoewel Henrar ziet dat Trump er in zijn tweede ambtstermijn veel steviger in zit dan toen, verwacht hij wel het ook ditmaal met een sisser kan aflopen.

"We zien ook nu dat mijnheer Trump wat roept en dan twee passen terug doet. We moeten het nu op drie sporen doen: meteen de Amerikanen lik op stuk geven, ondertussen met ze in gesprek blijven en zelf veel meer in technologie investeren. Dat moet op Europees niveau."