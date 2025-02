Ajax-spits Weghorst minstens zes weken aan de kant door gebroken teen

Wout Weghorst heeft een gebroken grote teen overgehouden aan de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Hij is daardoor minstens zes weken niet beschikbaar voor koploper Ajax.

Weghorst was tegen Fortuna nog van grote waarde voor Ajax. Hij kwam na een uur in het veld voor Brain Brobbey en verdiende niet lang daarna een strafschop voor de Amsterdammers. Steven Berghuis miste, maar Weghorst wist in de rebound te scoren.

In de extra tijd was de invaller, met zeven competitiedoelpunten de topscorer van Ajax, ook de aangever voor de 0-2 van Christian Rasmussen. Dankzij de overwinning in Limburg is Ajax voor het eerst sinds 827 dagen weer koploper in de eredivisie.