Shiffrin niet op reuzenslalom bij WK vanwege mentale problemen na harde val

Mikaela Shiffrin heeft besloten op de WK skiën in het Oostenrijkse Saalbach donderdag haar titel op de reuzenslalom niet te verdedigen. Dat heeft de zevenvoudig wereldkampioen via Instagram laten weten.

Shiffrin kwam eind november in Killington, waar de Amerikaanse op jacht was naar haar honderdste wereldbekerzege, hard ten val op de reuzenslalom en liep daarbij een spierblessure en een diepe buikwond op. Maar - en daar had de zevenvoudig wereldkampioene niet op gerekend - ze kreeg ook te kampen met mentale problemen.