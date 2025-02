Alcaraz ook volgend jaar in Ahoy? Directeur Krajicek wacht pittig karwei

De kersverse kampioen van Ahoy liet het zondag in het midden of hij in 2026 zijn titel komt verdedigen. "Ik houd mij nu bezig met de rest van het seizoen. We gaan het zien, maar ik heb het hier in Rotterdam naar mijn zin gehad. Het betekent veel voor mij om hier de eerste Spaanse winnaar te zijn, gezien de mooie historie van dit toernooi."

Hoe zit het met Sinner?

En hoe zit het dan met Jannik Sinner? De nummer één van de wereld werd in 2024 voor twee jaar aan het toernooi verbonden, maar na zijn titel op de Australian Open meldde de Italiaan zich met vermoeidheidsklachten af voor Ahoy.

Volgens Krajicek zat er in Sinners contract geen voorwaarde dat de deelname van de Italiaan bij een afmelding automatisch doorschuift naar de editie van 2026.

"Dat had ik misschien beter moeten onderhandelen. Het is wel iets voor de volgende keer. Ik weet niet of spelers zo'n voorwaarde accepteren, maar het is geen slecht idee", gaf Krajicek toe.