TikTok ondanks verbod via omweg beschikbaar in VS op Android-telefoons

TikTok is in de Verenigde Staten via een omweg alsnog te downloaden op Android-smartphones. De app is buiten de Play Store om beschikbaar gemaakt, waardoor nieuwe downloads mogelijk zijn.

De app is sinds drie weken niet meer beschikbaar in de officiële appwinkels voor iPhones en Android-telefoons, omdat in januari een verbod van kracht is gegaan. Apple en Google riskeren sindsdien boetes die in de honderden miljarden kunnen lopen als zij TikTok wel in hun App Store of Play Store aanbieden.

Amerikanen die de app al hadden gedownload kunnen die blijven gebruiken, maar nieuwe downloads zijn door het verbod niet mogelijk.

Mensen met een Android-telefoon kunnen de app op de nieuwe manier alsnog installeren en gebruiken. Op iPhones kan dat niet, omdat Apple het in de VS niet toestaat om apps buiten de App Store te downloaden.

TikTok in limbo

Sinds 19 januari is TikTok bij wet verboden in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse parlement nam de wet vorig jaar aan, omdat de app van het Chinese bedrijf ByteDance een gevaar voor de nationale veiligheid zou vormen.

De Chinese staat zou via TikTok het wereldbeeld van Amerikanen kunnen beïnvloeden of kunnen bespioneren, is de vrees. Hard bewijs dat dit is gebeurd ontbreekt. ByteDance probeerde het verbod nog aan te vechten, maar het Hooggerechtshof besliste op het laatste moment dat de wet niet ongrondwettelijk is.

Donald Trump beloofde voor zijn tweede termijn als Amerikaanse president al dat hij TikTok zou "redden". Direct na zijn aantreden op 20 januari - een dag nadat het verbod inging - droeg hij het ministerie van Justitie op om het verbod de eerste 75 dagen niet te handhaven.

Daarmee bevindt TikTok zich tot 5 april in limbo. Officieel is de app verboden, maar ByteDance rekent op de steun van de regering-Trump om de komende tijd actief te blijven. Het bedrijf bedankte Trump voor zijn steun.

Trump wil 'goedkeuring' geven

Volgens de wet zou TikTok kunnen blijven bestaan als het niet langer in handen is van ByteDance. Trump heeft geopperd dat de VS voor de helft eigenaar van de app zou moeten worden. Daarmee zou het "goedkeuring" krijgen om te blijven bestaan.

Het is nog onduidelijk hoe zo'n deal er precies uit moet zien. ByteDance heeft meerdere malen aangegeven dat TikTok niet te koop staat.

De Chinese staat heeft daar ook wat over te zeggen: het heeft de mogelijkheid om de verkoop van het TikTok-algoritme te blokkeren. Zonder dat algoritme, dat bepaalt welke video's een gebruiker te zien krijgt, is TikTok waarschijnlijk niet interessant genoeg om te kopen.