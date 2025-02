Vrijgelaten Israëlische gijzelaar wist niets van dood vrouw en dochters

Ook een andere gijzelaar die zaterdag werd vrijgelaten, Or Levy, kreeg bij zijn vrijlating te horen dat zijn vrouw door Hamas was gedood. Dat meldde zijn broer Michael Levy. "491 dagen lang hield hij vast aan de hoop dat hij bij haar terug zou keren. 491 dagen lang wist hij niet dat ze niet meer leefde."

Michael zei dat zijn broer weliswaar "leefde" en "hier" was, maar dat de blijdschap van zijn familie "gemengd was met een immens verdriet, een pijn die niet te beschrijven is".

Nog één familielid in leven

De schoonouders van Eli Sharabi bereiden zich voor om snel naar hem toe te vliegen. Ze zeggen zaterdag een "zeer emotionele ochtend" te hebben doorstaan toen ze zijn vrijlating live hadden gevolgd. "Toen ik Eli zag vrijkomen, kwam alles weer terug. We moesten keihard huilen", zegt Gill.

"Het enige dat ons op de been houdt, is het feit dat we weten dat Eli terug is. Er is tenminste nog één lid van onze zeer nabije familie in leven." Haar man Pete voegt daaraan toe: "We hopen dat we een hem kunnen helpen aan zijn terugkeer naar het normale leven".

Zorgen over uitwisseling

De vrijlating van zaterdag was de vijfde uitwisseling van gevangenen en gijzelaars als onderdeel van het staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël in Gaza. De drie Israëlische mannen werden vrijgelaten in ruil voor 183 Palestijnse mannen. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober werden ongeveer 1200 Israëliërs gedood. Nog eens 250 werden gegijzeld.

Het Rode Kruis uitte zaterdag ook zorgen over de uitwisseling. Het riep alle betrokken partijen op toekomstige uitwisselingen "waardig en privé" uit te voeren.