Minder Chinezen stappen in het huwelijksbootje, China maakt zich zorgen

Steeds minder Chinezen geven elkaar het jawoord. Het aantal huwelijken in China nam af tot zes miljoen in 2024, terwijl een jaar eerder nog 7,68 miljoen huwelijken werden voltrokken. Dat is bijna een vijfde minder.

De afname is helemaal duidelijk in vergelijking met 2013 toen nog bijna 13,5 miljoen huwelijken werden gesloten. Ook het aantal echtscheidingen in China stijgt: vorig jaar werden 2,6 miljoen huwelijken ontbonden.

De cijfers gaan in tegen de wens van de Chinese autoriteiten, die juist willen dat meer inwoners in het huwelijksbootje stappen. In China wonen 1,4 miljard inwoners en het is daarmee na India het land met de grootste bevolking.

Meer aandacht voor het huwelijk

Het land heeft te maken met een sterke vergrijzing en een dalend inwoneraantal. In de komende tien jaren gaan ongeveer 300 miljoen mensen met pensioen. Om zorgkosten en pensioenen te kunnen betalen en de ouderen te verzorgen zijn dringend meer inwoners nodig.