Spelers Adana Demirspor stappen van het veld na omstreden strafschop

Een struikelpartij van Galatasay-speler Dries Mertens heeft tot veel commotie in het Turkse voetbal geleid. De val van de Belg leverde de koploper van de Süper Lig zondagavond in de tiende minuut een door Álvaro Morata benutte strafschop op, die tegenstander Adana Demirspor uiteindelijk deed besluiten voortijdig van het veld te stappen.

"Als je elke keer als je een in jouw ogen onterechte penalty tegen krijgt van het veld loopt, kunnen we na een maand net zo goed stoppen met de competitie", reageerde Metin Özturk, de vicevoorzitter van Galatasaray. Een opmerking die - wellicht onbedoeld - misschien wel veel zegt over de staat van de arbitrage in Turkije.

Murat Sancak, de preses van hekkensluiter Adana die zijn ploeg naar de kleedkamer dirigeerde, leek dat laatste met zijn verklaring voor zijn ingreep te bevestigen. "Dit was een statement naar de voetbalgemeenschap, naar de Turkse voetbalbond en de scheidsrechterscommissie. Ik had dit hoe dan ook gedaan, ook als het ons het kampioenschap had gekost."

Schwalbe Mertens

"Als ik Galatasaray was, zou ik Dries Mertens een dikke boete geven", voegde hij eraan toe, daarmee nog eens benadrukkend in de actie van de Galatasaray-aanvaller een regelrechte 'schwalbe' te zien. Televisiebeelden leken hem gelijk te geven: Mertens liet zich opzichtig over het been van een tegenstander vallen.

Toen er twintig minuten na de omstreden penalty een blessurebehandeling was, gaf dat Adana Demispor gelegenheid tot onderling overleg over de gang van zaken op het veld. De uitkomst daarvan was dus dat de spelers van het veld stapten.