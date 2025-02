Televisiepresentator en quizmaster Ron Brandsteder (74) overleden

Countryzanger en plugger

Als zoon van zakenman Ton Brandsteder, de Nederlandse importeur van Sony, was de in 1950 in Amsterdam geboren Ron Brandsteder voorbestemd om in zijn voetsporen te treden. Maar na een studie bedrijfskunde en stage in de VS besloot hij het er in Nederland nog even van te nemen voor hij het serieuze bedrijfsleven instapte.

Zo werkte hij als plugger en dj bij Hilversum 3 en trad op als countryzanger op onder de naam Ron J. Winchester. Ook was hij fotomodel en presenteerde hij modeshows.

In 1978 werd hij ontdekt door Ivo Niehe, destijds hoofd amusement bij de TROS. Niehe zag Brandsteder op de tweejaarlijkse technologiebeurs Firato bij de stand van zijn vader een show opvoeren en vroeg hem om Showbizzquiz te presenteren, een parodie op spelshows.

Brandsteder bleek een showman in hart en nieren en acht seizoenen lang kluisterde hij Nederland aan de buis met het programma waarin drie kandidatenparen streden om de titel "Showbizzpaar van de maand". Naast het beantwoorden van vragen over de showbizz moesten ze ook zelf hun acteer- en zangtalent tonen. In de show traden veel (inter)nationale sterren op en Brandsteder zong en acteerde zelf ook in het programma.

Een van de gasten was de Britse poppenspeler Rod Hull met zijn emoe. Bekijk hieronder hoe dat afliep.