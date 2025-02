Man zwaargewond door mishandeling bij show van zanger Django Wagner

In Son en Breugel is gisteravond een man ernstig mishandeld bij een show van zanger Django Wagner. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde in een tent bij een café. Het slachtoffer zou onder meer klappen hebben gekregen op het hoofd. Rond de tent en het café was het erg druk. Volgens de politie hadden veel mensen te veel alcohol gedronken, wat leidde tot een grimmige sfeer.

Een man is aangehouden omdat hij de aanwijzingen van een agent niet wilde opvolgen. Of die persoon iets te maken heeft met de mishandeling, is niet bekend.

Nadat het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht, werd de tent afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de mishandeling. Zo wordt er gesproken met getuigen.