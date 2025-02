Enquête: Nederlanders willen terugkeer alcoholslot

De overgrote meerderheid van de Nederlanders wil strengere regels om alcoholgebruik in het verkeer tegen te gaan. Uit een enquête die Ipsos I&O uitvoerde in opdracht van Fonds Slachtofferhulp blijkt dat 84 procent de invoering van een alcoholslot voor veelplegers steunt.

Bijna driekwart van de ondervraagden vindt dat alcohol volledig verboden moet worden voor bestuurders van auto's, motoren en fatbikes. Nu zijn twee glazen alcohol in de meeste gevallen nog toegestaan.

Marijke Brouwer van Fonds Slachtofferhulp grijpt de enquête aan om te pleiten voor strengere regels. "Het is tijd om een duidelijke grens te stellen." Ook ziet ze graag meer technologische oplossingen ingevoerd om veel leed te kunnen besparen.

Aantal verkeersdoden omlaag

Ieder jaar komen tussen de 75 en 140 mensen om vanwege alcoholgebruik in het verkeer. Dat aantal verkeersdoden moet naar beneden, vindt Brouwer. "We willen zoveel mogelijk leed voorkomen."

Het fonds zegt dat uit gesprekken met nabestaanden blijkt dat ook zij willen dat anderen het leed bespaard blijft dat hen is overkomen.

Brouwer wil dat de aanpak zich vooral richt op veelplegers en niet op zerotolerancebeleid. "Het is een kleine groep veelplegers die voor veel ellende zorgt." Dat blijkt ook uit de enquête: de steun voor een alcoholslot voor mensen die voor het eerst worden betrapt ligt lager, op 43 procent.

Oneerlijke maatregel

Bij auto's met een alcoholslot moet voor het starten een blaastest gedaan worden. Wanneer het alcoholgehalte te hoog is, start de auto niet.

Het alcoholslot bestond al in Nederland, maar werd in 2016 afgeschaft. De Raad van State en de Hoge Raad oordeelden toen dat de maatregel te ingrijpend was en geen rekening hield met persoonlijke omstandigheden. Zo kon een alcoholslot niet ingebouwd worden in alle auto's en niet iedereen kon het alcoholslot betalen.

Daardoor raakten sommige gestraften hun rijbewijs kwijt, terwijl anderen met een alcoholslot gewoon konden doorrijden. Volgens Brouwer is de technologie inmiddels verbeterd, waardoor de maatregel nu wel goed ingevoerd kan worden.

Fonds Slachtofferhulp roept de Tweede Kamer op om snel effectieve maatregelen te nemen tegen alcoholgebruik in het verkeer en het alcoholslot opnieuw in te voeren.