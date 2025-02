Straatconcert Ed Sheeran in India afgebroken: 'Ik had wel toestemming'

Een straatconcert van de Britse zanger Ed Sheeran is gisteren in India voortijdig afgebroken door de politie. Sheeran zei zelf toestemming te hebben gekregen om op te treden, maar een politieagent trok letterlijk de stekker eruit.

Sheeran was in de stad Bangalore voor een concert die avond. Op beelden die online gedeeld zijn, is te zien hoe Sheeran het publiek toespreekt: "We zouden meer dan één nummer spelen, maar we mogen maar één nummer spelen, dus hopelijk is dat genoeg."

Uiteindelijk wordt dat ene nummer, Shape of You, ook voortijdig afgebroken.

Een omstander maakte deze beelden en plaatste die op X: