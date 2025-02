Weer directe trein van Amsterdam naar Londen met nieuwe terminal op CS

Treinreizigers die vanuit Amsterdam naar Londen willen, hoeven vanaf vandaag niet meer over te stappen in Brussel. De paspoortcontrole vindt namelijk weer plaats op het Amsterdamse Centraal Station, in een vernieuwde 'UK terminal'. Ook kunnen daar meer reizigers in de trein stappen.

Vanwege werkzaamheden op het station in de hoofdstad kon de vorige terminal niet meer gebruikt worden. Eerst dreigde er helemaal geen trein naar Londen te vertrekken, later werd besloten dat het vanaf juni via Brussel alsnog kon.

Vanaf vandaag kunnen er in Amsterdam 400 reizigers op de internationale trein stappen, eerder waren dit er 275. In de Eurostar, die nu drie keer per dag van Amsterdam naar Londen rijdt, passen 900 mensen. Hij stopt verder in Rotterdam, Brussel, Lille en Calais.

De nieuwe terminal is op een andere plek in het station, in de Amstelpassage. Er komt een vroege trein bij, die om 09.57 uur in Londen aankomt.

Naar buiten turen

Reizigersvereniging Rover is blij. "Amsterdam-Parijs en Amsterdam-Londen zijn drukke verbindingen waar veel vraag naar is. Het is mooi dat nu meer mensen in die trein kunnen", vindt directeur Freek Bos.

"Bij de tussenoplossing moesten mensen de trein uit. Dat was wel vervelend. Je wilt gewoon lekker werken, lezen of naar buiten turen."

Wel gaat de terminal van eind maart tot eind april weer dicht, voor nieuwe werkzaamheden door ProRail. In die periode moeten reizigers weer in Brussel hun paspoorten laten controleren.