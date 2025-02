Hondema heeft 'euforisch geluksgevoel' na verbeteren 38 jaar oud indoorrecord

Pauline Hondema zit "op een vrolijke verspringwolk" nadat ze zondag het Nederlands indoorrecord verspringen verbeterde. "Ik ben van het gevoel aan het genieten", zei Hondema in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Bij de indoorwedstrijden in Düsseldorf sprong Hondema verder dan het 38 jaar oude record van Edine van Heezik, dat sinds 1987 stond op 6,63 meter. Hondema verbeterde dit met twee centimeter naar 6,65 meter.

"Je loopt uit de bak en ziet die afstand. Het is een gek gevoel, want dat is een record waar ik al lang op aas. Als je ziet dat het gelukt is, geeft dat een euforisch geluksgevoel", aldus Hondema.

"Maar het was ook de derde poging in de wedstrijd, dus ik dacht: nu alles bij elkaar rapen. Daarna voelde ik dat ik het had."