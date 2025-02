Ajax pakt meer dan de koppositie, waar worstelend PSV steken laat vallen

Ook Guus Til maakte de wrijving tussen fans en publiek duidelijk. "Wat nou!", snauwde Guus Til toen hij werd uitgejoeld na een gemiste kans. "Ja, je hebt begrip voor het onbegrip", reageerde Til. "Alleen op dat moment even niet."

Bij het doorgaans kritische publiek in Amsterdam is het tegenwoordig, na enkele magere jaren, andersom. Zelfs na een moeizame overwinning op Telstar (2-0) in de KNVB-beker staat het publiek in een uitverkochte Johan Cruijff Arena op de banken.

"Het goede nieuws van de Arena is dat zij allemaal heel goed beseffen in welke situatie we zitten en dat we met elkaar stappen aan het zetten zijn", zei technisch directeur Alex Kroes vorige week tegen de NOS. "Zij steunen ons volledig en daar ben ik heel, heel blij mee."

Resultaat belangrijker dan mooi voetbal

Het resultaat is even belangrijker dan het spel bij Ajax. Voor de terugkeer van het echte Ajax-voetbal moet het Amsterdamse publiek geduld betrachten. Coach Francesco Farioli heeft een formule gevonden om resultaten te halen, met de eerste plaats in de eredivisie nu als beloning.

Ook zondag tegen Fortuna Sittard (0-2) werd de overwinning op karakter binnengesleept. Steven Berghuis trok de parallel met het Ajax dat in het seizoen 2021/2022 voor het laatst kampioen werd. Het was het eerste seizoen van Berghuis bij Ajax.

"Dat was ook een team waarin iedereen voor elkaar vocht", aldus Berghuis. "Dat hebben we nu ook. We verdedigen met elf, werken keihard en zijn naar elkaar toe gegroeid. Dan trek je dit soort wedstrijden over de streep, net zoals in mijn eerste jaar."