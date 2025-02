Raad van State publiceert advies asielwetten PVV-minister Faber

De Raad van State publiceert vandaag zijn advies over twee wetsvoorstellen van minister Faber van Asiel en Migratie voor een strenger asielbeleid. De uitkomst geldt als een spannend moment voor de coalitie.

Het gaat om wetten die volgens minister Faber moeten leiden tot "het strengste asielbeleid ooit". Eerder wilde ze de nieuwe asielwetten via het noodrecht doorvoeren, maar op aandringen van NSC ging dit niet door. Verschillende bronnen meldden afgelopen week dat de Raad van State kritisch is op de wetsvoorstellen. Met name op de uitvoerbaarheid van de wetten zou kritiek van het adviesorgaan zijn.

De Raad van State kijkt bij de advisering naar de juridische houdbaarheid en uitvoerbaarheid van een wetsvoorstel en categoriseert zijn adviezen in 'oordeel A, B, C of D'. Bij 'oordeel A' heeft het adviesorgaan geen bezwaren, en adviseert het de wet in te dienen bij het parlement. Bij 'oordeel D' heeft de Raad van State veel bezwaren en adviseert het de wet niet in te dienen.

Bronnen van verschillende nieuwsorganisaties stellen dat het advies een 'oordeel C of D' krijgt. Bij C adviseert de Raad van State om de wet aan te passen en daarna pas in te dienen.

Niet bindend

Het is niet duidelijk hoe zwaar de kritiekpunten van het adviesorgaan zijn, waardoor het tot het moment van publicatie onduidelijk is hoe de coalitie zal omgaan met het advies.

Faber zelf zei vrijdag dat ze zich er in het weekend over zou buigen, maar voegde eraan toe dat de kans klein is dat ze nog veel verandert aan haar voorstellen. Het advies is niet bindend. Ze is ervan overtuigd dat haar juristen een goed voorstel hebben gedaan. "Ik kan ermee doen wat ik wil", zei Faber hierover. Ze wil naar aanleiding van het advies "misschien een punt en een komma aanpassen, maar dat is het".

Bij grote bezwaren van het adviesorgaan kan het kabinet onder druk komen te staan. Coalitiepartij NSC is ook een voorstander van een strenger asielbeleid, maar heeft goed bestuur ook tot speerpunt gemaakt. Zo zei NSC-minister van Hijum van Sociale Zaken dat de wetten uitvoerbaar en zorgvuldig moeten zijn om ze door de Eerste en Tweede Kamer te krijgen.

PVV wil vooral dat er snel een strenger asielbeleid komt. Zo zei PVV-voorman Geert Wilders vrijdag op X dat "we nu snel door moeten en asielwetten strenger maken, dus geen aanpassingen en getreuzel en tegenwerkingen meer."