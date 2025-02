Philadelphia Eagles geeft Kansas City Chiefs pak slaag in Super Bowl

Philadelphia Eagles is in New Orleans voor de tweede keer winnaar geworden van de Super Bowl. De ploeg van coach Nick Sirianni gaf in de eenzijdige finale van de NFL Kansas City Chiefs een ongenadig pak slaag: 40-22.

Philadelphia won de Vince Lombardi Trophy eerder in 2018. Twee jaar geleden stond de ploeg voor het laatst in de Super Bowl, maar toen waren de Chiefs nog met 38-35 te sterk voor de Eagles.

Viervoudig Super Bowl-winnaar Kansas speelde voor de vijfde keer in zes jaar de NFL-finale en kon de eerste ploeg ooit worden met drie Super Bowl-zeges op rij. Dat zat er mede door het slechte spel van de Chiefs geen moment in.

Trump, Swift en Messi

De wedstrijd in Caesars Superdome trok weer tal van prominenten. Onder anderen Taylor Swift, Bradley Cooper, Jay-Z en Lionel Messi behoorden tot de toeschouwers, zo ook Donald Trump, de eerste zittende president van de Verenigde Staten die bij de Super Bowl aanwezig was.

De Eagles begonnen aan de hand van quarterback Jalen Hurts prima aan het duel en namen via een zogeheten tush push de leiding. Bij die specialiteit van Philadelphia wordt Hurts in een soort scrum de endzone in geduwd. Een tactiek die dit seizoen al 29 keer een touchdown opleverde voor Philadelphia.