Trump komt met importheffingen op staal en aluminium

De Amerikaanse president Donald Trump gaat maandag importheffingen van 25 procent op alle staal- en aluminiumimporten in de Verenigde Staten aankondigen.

Trump zei dit zondag in gesprek met verslaggevers aan boord van het presidentiële vliegtuig Air Force One. Hij vloog naar New Orleans voor de Super Bowl. Trump is de eerste zittende president die aanwezig is bij de Super Bowl.

"Al het staal dat de Verenigde Staten binnenkomt, krijgt een tarief van 25 procent", zei Trump tegen de aanwezige journalisten. Later voegde hij toe dat dat ook voor de invoer van aluminium gaat gelden. Verdere details gaf hij nog niet prijs.

Trump bevestigde ook dat hij "wederkerige tarieven" zal aankondigen "waarschijnlijk dinsdag of woensdag" wat betekent dat de VS invoerrechten op producten oplegt als een ander land invoerrechten op Amerikaanse goederen heft. "Als zij ons 130% in rekening brengen en wij hen niets, dan zal dat niet zo blijven," vertelde hij tegen de verslaggevers.

Trump dreigde eerder met importheffingen op alle goederen uit Canada en Mexico, maar daar ziet hij voorlopig van af. Vooral Canada had met harde tegenmaatregelen gedreigd.

Producten uit China worden wel zwaarder belast. China heeft inmiddels tegenmaatregelen aangekondigd. Sommige Amerikaanse producten zullen nu met 10 en 15 procent extra worden belast. Deze heffingen worden op 10 februari van kracht.