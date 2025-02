Barcelona helemaal terug in strijd om titel na zege op Sevilla, ondanks rode kaart

Desondanks had Barcelona na ruim 20 minuten zo'n 82 procent van het balbezit, en bij rust was dat nog altijd een percentage van 75. Duidelijke cijfers, maar los van het doelpunt creëerde Barça nauwelijks grote kansen.

Prachtig was hoe Lamine Yamal een te hoge, harde voorzet in een keer uit de lucht aflegde, met de zijkant van de schoen. Helaas voor hem stond niet Lewandowski of Raphinha op die bal te wachten, maar rechtsback Jules Koundé. De Fransman schoot veel te onbesuisd: over.

Scoren, scoren en nog eens scoren

In de tweede helft kreeg Barcelona dan wel voor elkaar waar het al het gehele seizoen zo goed in is. Scoren, scoren en nog eens scoren. De club heeft in La Liga veruit het hoogste doelpuntenmoyenne, met 63 goals in 23 duels.

Binnen een minuut na rust kopte de ingevallen Fermín López de 1-2 binnen na een heerlijk chipje van Pedri in de zestien. Sevilla - met de Servische Nederlander Nemanja Gudelj als captain - leek opnieuw vrijwel direct de gelijkmaker te maken, maar stond daarbij tot tweemaal toe buitenspel.