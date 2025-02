Scholz en Merz zetten elkaar in tv-debat neer als wereldvreemd

In het eerste grote tv-debat voor de Duitse verkiezingen hebben bondskanselier Scholz (SPD) en CDU-leider Merz de degens gekruist over migratie, de economie en de rol die Duitsland op het wereldtoneel moet innemen.

Het debat begon met de belofte van beide heren om vriendelijk naar elkaar te zijn. Daar hielden de twee zich redelijk aan, hoewel ze elkaar al snel verweten te liegen. Beiden vonden dat de ander ver van de realiteit staat. Uitspraken als "U woont in een sprookjeskasteel" en "waarom zou je zo dom zijn?" passeerden de revue.

Op papier was Merz de uitdager van Scholz, als oppositieleider tegen de zittend bondskanselier. Maar eigenlijk zagen we het omgekeerde: Scholz was vanwege zijn achterstand in de peilingen de uitdager van Merz, die al ruim twee jaar een comfortabele voorsprong in de peilingen heeft. Scholz had daarom weinig te verliezen, terwijl Merz juist geen uitglijders mocht maken.

Wie is Friedrich Merz? In Nederland is de 69-jarige politicus nog een grote onbekende, maar in Duitsland gaat hij al heel lang mee: