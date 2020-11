De politie heeft in Zwolle een 29-jarige verdachte aangehouden in verband met een dodelijke steekpartij in Amsterdam van afgelopen nacht.

Rond 00.45 uur kreeg de politie een melding van een vechtpartij op de Sara Burgerhartstraat. Daar troffen agenten een man met een steekwond aan. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer te reanimeren, maar de man overleed ter plekke.

De verdachte vluchtte in de richting van station Amsterdam Sloterdijk en werd uiteindelijk in Zwolle aangehouden.